В Україні будуть випробовувати дві нові вакцини від Covid-19

Дослідження проводитимуть серед дорослих осіб віком 18 років і старше

Клінічні випробування будуть проводитись у чотирьох медзакладах Києва та в одному у Вінниці

В Україні проведуть клінічні випробування двох нових вакцин проти Covid-19. Про це йдеться у відповідному наказі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, опублікованому на сайті міністерства.

Згідно з наказом, в Україні проведуть багатоетапне, модифіковане подвійне сліпе дослідження двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин (моновалентної та бівалентної) проти Covid-19.

Дослідження проводитимуть серед дорослих осіб віком 18 років і старше.

Відповідну заявку подало ТОВ «Санофі-Авентіс Україна».

Ці дослідження проведуть у чотирьох медзакладах Києва («Центр сімейної медицини плюс», «Едельвейс Медікс», «Медбуд-Клінік» та медичній клініці «Благомед»), а також у медичному центрі «Салютем» у Вінниці.

Контроль за виконанням випробувань покладено на першого заступника міністра Олександра Комаріду.

Нагадаємо, у Рівному на добровольцях тестуватимуть нову вакцину від Covid-19.

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