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    В Україні будуть випробовувати дві нові вакцини від Covid-19

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    Дослідження проводитимуть серед дорослих осіб віком 18 років і старше - В Україні будуть випробовувати дві нові вакцини від Covid-19
    Дослідження проводитимуть серед дорослих осіб віком 18 років і старше
    Фото з відкритих джерел

    Клінічні випробування будуть проводитись у чотирьох медзакладах Києва та в одному у Вінниці

    В Україні проведуть клінічні випробування двох нових вакцин проти Covid-19. Про це йдеться у відповідному наказі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, опублікованому на сайті міністерства.

    Згідно з наказом, в Україні проведуть багатоетапне, модифіковане подвійне сліпе дослідження двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин (моновалентної та бівалентної) проти Covid-19.

    Дослідження проводитимуть серед дорослих осіб віком 18 років і старше.

    Відповідну заявку подало ТОВ «Санофі-Авентіс Україна».

    Ці дослідження проведуть у чотирьох медзакладах Києва («Центр сімейної медицини плюс», «Едельвейс Медікс», «Медбуд-Клінік» та медичній клініці «Благомед»), а також у медичному центрі «Салютем» у Вінниці.

    Контроль за виконанням випробувань покладено на першого заступника міністра Олександра Комаріду.

    Нагадаємо, у Рівному на добровольцях тестуватимуть нову вакцину від Covid-19.

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    Теги: Україна вакцинація
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    В Україні будуть випробовувати дві нові вакцини від Covid-19