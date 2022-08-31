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Як українцям викликати швидку в країнах Європи: роз'яснення МОЗ

Альона Боженко
glavcom.ua
Як українцям викликати швидку в країнах Європи: роз'яснення МОЗ
Як викликати швидку в країнах Європи
фото із відкритих джерел

У Словаччині на безоплатні медпослуги можуть претендувати українці зі статусом тимчасового захисту

Велика кількість українців, які з початку повномасштабної війни виїхали в країни Європи, отримали право і на медичні послуги і швидку допомогу. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) дало роз'яснення, як українцям викликати швидку в країнах Європи.

За даними МОЗ, на території країн Європейського Союзу діє єдиний номер виклику екстреної допомоги – 112.

Однак в окремих країнах можуть працювати і інші номери:

  • 999 – номер «швидкої» у Польщі,
  • 155 – номер невідкладної допомоги у Словаччині,
  • 903 – номер виклику екстреної допомоги в Молдові.

Також за даними міністерства, у Польщі медичні послуги доступні для українців доступні на рівні з громадянами країни. Щоб отримати меддопомогу і влаштуватись на роботу, страхування не обов'язкове.

У Словаччині на безоплатні медпослуги можуть претендувати українці зі статусом тимчасового захисту. Перелік медпослуг в такому випадку визначено Загальною медичною страховою.

У Німеччині українцям доступні медичні послуги в повному обсязі після оформлення тимчасового захисту і медичного страхування. Поки медстраховки немає, людиною опікується центр прибуття місцевої влади, який гарантує доступ до базової медичної допомоги.

У Молдові деякі приватні заклади та лікарі готові надавати медичні послуги українцям безкоштовно.

Нагадаємо, українці із 1 серпня зможуть придбати антибіотики у будь-якій аптеці, однак лише за рецептом – електронним або паперовим. Виписувати рецепти зможуть як сімейні лікарі, так і профільні фахівці. Ідеться про медиків первинної ланки, стаціонарів, пологових будинків стоматологів.

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