Вчені виявили нову хворобу, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дослідники називають декілька причин зазначеного взаємозв’язку, в тому числі вплив вірусу на людський організм в цілому

Фахівці проаналізували показники 372 інфікованих коронавірусом пацієнтів, що надходили в відділення інтенсивної терапії

Захворювання нирок можуть викликати підвищений ризик летального результату при зараженні коронавірусом нового типу. Такі дані містяться в публікації журналу Anaesthesia Асоціації анестезіологів Великої Британії та Ірландії.

Як вказується в дослідженні, фахівці проаналізували показники 372 інфікованих коронавірусом пацієнтів, що надходили в відділення інтенсивної терапії в період з 10 березня по 30 червня 2020 року. У 216 пацієнтів спостерігалася проблеми з функціонуванням нирок, з них 107 (майже 50%) людей померли. При цьому наголошується, що з-поміж інших 156 хворих зі здоровими нирками померли 32, тобто 21%.

Дослідники називають декілька причин зазначеного взаємозв’язку, в тому числі вплив вірусу на людський організм в цілому. Крім того, вчені припускають, що висока ймовірність летального результату при наявності патологій нирок може бути наслідком «перехресного зв’язку» між легенями та нирками, а також використання токсичних препаратів в процесі лікування.

Нагадаємо, вчені з університету Ліверпуля визначили фактор, який в шість разів підвищує ризик смерті від коронавірусу. Йдеться про послідовне захворювання на грип та Covid-19. Одночасна циркуляція в організмі декількох патогенів призводить до їх конкуренції.

Як повідомлялося, китайський Центр з контролю і профілактиці захворювань вперше виявив частинки коронавірусу SARS-CoV-2, що здатні до зараження, на упаковці заморожених продуктів. Збудник інфекції був знайдений на упаковці замороженої тріски. Новий вірус при особливих умовах може зберігатися на упаковці протягом довгого часу.