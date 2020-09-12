Головний інфекціоніст США спрогнозував повернення до нормального життя



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Громадяни Сполучених Штатів зможуть повернутися до способу життя, який був до пандемії, не раніше середини або кінця 2021 року

Доступна вакцина з’явиться в США в кінці 2020 року

Громадяни Сполучених Штатів зможуть повернутися до способу життя, який був до пандемії, не раніше середини або кінця 2021 року.

Про це в інтерв’ю телеканалу MSNBC заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Він підтвердив свої попередні прогнози, що доступна вакцина з’явиться в США в кінці цього – початку наступного року. Але цього, на його думку, мало.

«Але якщо говориться про час, до якого буде запущена вакцинація по всій країні, коли велика частина населення, або навіть більше, буде щеплена і захищена, – це навряд чи станеться раніше середини – кінця 2021 року», – сказав Фаучі.

«Якщо говорити про повернення до якогось нормального рівня (життя), що нагадує те, де ми були до пандемії коронавірусу, це буде набагато пізніше настання 2021 року, можливо навіть, що ближче до кінця 2021 року», – уточнив він.

Як повідомлялося, за даними Університету Джонса Хопкінса на 11 вересня, США лідирують по числу виявлених випадків зараження – 6,4 млн. від Covid-19 в країні померли понад 192 тис. людей.

Нагадаємо, доктор медичних наук, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця Оксана Виговська заявила, що український штам коронавірусу відрізняється від китайського, він менш агресивний.

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