Від коронавірусу у світі одужало більше 3 мільйонів осіб



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Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 109 791 особа

Загалом у світі зафіксовано 6 855 858 випадків захворювання на коронавірус.

Станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 398 321 особа. У свою чергу, одужали 3 071 403 людини.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Як зазначається, загалом у світі зафіксовано 6 855 858 випадків захворювання на коронавірус.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 109 791 особа, Великій Британії – 40 548, Бразилії – 35 026, Італії – 33 846, Франції – 29 145 та Іспанії – 27 135. У Китаї загалом – 4638, за останній місяць не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 919 430), Бразилія (645 771), Росія (458 102), Велика Британія (286 294), Індія (246 622), Іспанія (241 310), Італія (234 801), Перу (191 758), Франція (190 759), Німеччина (185 450), Іран (169 425) і Туреччина (169 218).

Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

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Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

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