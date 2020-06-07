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    Минулої доби в Києві коронавірус діагностували у 43 людей

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    До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів - Минулої доби в Києві коронавірус діагностували у 43 людей
    До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів

    На сьогодні в столиці вже 3 418 підтверджених випадків захворювання на Covid-19

    Кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 43 людини. Померли 2 хворих. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 43 людини. Серед них – 1 медик. Двоє хворих померли. Всього за період пандемії в Києві 77 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 3418 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

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    Серед тих, що захворіли: 24 жінки віком від 22 до 70 рокiв та дві дівчинки, яким по 4 роки. А також 16 чоловікiв від 22 до 82 рокiв і п’ятимісячний хлопчик.

    До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків.

    «Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Шевченківському районі – 9, Святошинському – 7, в Солом’янському районі – 6 випадків» – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

    Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

    Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

    У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26999
    • Хворіють
      14157
    • Одужали
      12054
    • Померли
      788

    Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

    Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

    Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

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