За добу в Україні на коронавірус захворіли 29 дітей та 34 медики



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За минулу добу в Україні захворіли 34 медика

Загалом за весь час пандемії захворіло 5 050 медичних працівників

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 485 осіб, серед них 29 дітей та 34 медика. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіло 485 осіб, з них 29 дітей та 34 медичних працівників. Зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужало 242 особи. Загалом за весь час пандемії захворіло 26 999 осіб, з них 1932 дитини, а також 5050 медичних працівників. При цьому загалом одужало 12 054 осіб, 788 летальних випадків», – розповів Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

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Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

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