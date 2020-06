Підтверджено зв’язок між групою крові і тяжкістю захворювання на коронавірус



Дані результати є попередніми і вимагають подальшого вивчення і підтвердження

Вплив хронічних захворювань на тяжкість зараження коронавірусом не було досліджено

Вчені, що проводили незалежні дослідження в медичних установах Китаю, в Колумбійському університеті у США і в Мазандаранскому медичному університеті Ірану, підтвердили зв’язок між групою крові і тяжкістю коронавірусу. Про це пише журнал The New England Journal of Medicine.

Дослідники дійшли висновку, що найбільший ризик важкого перебігу хвороби внаслідок інфікування коронавірусом мають носії другої групи крові. При цьому для третьої і четвертої груп ризик важкої хвороби менше, ніж для другої, але більше, ніж для першої.

«Вплив групи крові не пояснюється факторами ризику, які ми розглядали (вік, стать, гіпертонія, цукровий діабет, надмірна вага, хронічні серцево-судинні захворювання і захворювання легенів)», – пояснили вчені. Таким чином, вплив хронічних захворювань на тяжкість зараження коронавірусом не було досліджено.

Також вчені підкреслюють, що дані результати є попередніми і вимагають подальшого вивчення і підтвердження.

