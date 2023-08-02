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В Україні з'явився новий вид безкоштовної медичної допомоги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні з'явився новий вид безкоштовної медичної допомоги
У лікарні, яка має договір з НСЗУ за таким пакетом, військовозобов'язані можуть безкоштовно отримати низку послуг
фото ілюстративне

Нововведення дає військовозобов’язаним можливість отримувати всі послуги з медогляду в одному закладі

В Україні запустили новий пакет безкоштовної медичної допомоги, однак розрахований він лише на певну категорію людей. Про це повідомляє НСЗУ.

Пакет називається «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки». Він розрахований лише для військовозобов'язаних.

Таке нововведення дає можливість отримувати всі послуги з медогляду в одному закладі. Після цього висновки медогляду фіксують в єдиній електронній системі охорони здоров'я. Це дає можливість контролювати систему ВЛК та уникати корупційних ризиків.

У лікарні, яка має договір з НСЗУ за таким пакетом, військовозобов'язані можуть безкоштовно отримати такі послуги:

  • медогляд лікарями ВЛК;
  • аналізи: загальний і біохімічний аналіз крові, група крові та резус-належність, аналіз сечі, аналіз на антитіла до ВІЛ, гепатиту С і В, аналіз на сифіліс;
  • інструментальні обстеження: рентген, ЕКГ, УЗД;
  • оцінку вакцинального статусу;
  • у разі потреби направлення на вакцинацію;
  • оцінку придатності до військової служби;
  • направлення за наявності показань в інші заклади для обстежень;
  • надання спеціалізованої меддопомоги за потреби;
  • оформлення довідок щодо стану здоров’я.

Оскаржувати рішення можна або в центральній військово-лікарській комісії, або звернутися до суду.

Термін звернення до суду – це пів року з дати винесення висновку. Якщо ж спочатку ви звернулися до військово-лікарської комісії, то у вас є три місяці на звернення до суду з дати винесення рішення ВЛК.

Переглянути рішення ВЛК можна таким чином:

  • через повторне чи контрольне медичне обстеження військово-лікарською комісією;
  • військово-лікарські комісії обласних та Київського міського військкоматів мають право переглядати постанови ВЛК районних (міських) військкоматів;
  • постанови ВЛК будь-якого рівня можуть бути переглянуті центральною військово-лікарською комісією, яка розташована в Києві;
  • оскаржити рішення ВЛК можна у суді.

Підстави для оскарження рішення:

  • лікар встановив не ту спеціалізацію наявності чи відсутності захворювання;
  • при винесенні рішення не була врахована взаємозалежність двох і більше хвороб;
  • лікар неправильно вибрав ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;
  • у процесі визначення обмеженої придатності особи ВЛК не індивідуалізувала таку придатність відповідно до можливості або неможливості виконувати обов'язки військовослужбовця.

Також можна оскаржити рішення, якщо було лише формальне проходження комісії, тобто «на папері» та без реального обстеження.

До слова, раніше глава НСЗУ розповіла, як українська реформована медицина здивувала окупантів.

Теги: медицина Україна військові

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