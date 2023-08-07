В Україні з'являться мобільні аптеки

Пересувні аптеки працюватимуть у селах та прифронтових територіях

Уряд дозволив ліцензіатам з роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти. Мобільні аптеки зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти, а у мешканців – обмежений доступ до лікарських засобів. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Крім того під час дії воєнного стану, такі пересувні аптечні пункти працюватимуть у прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

Як зазначили у МОЗ, у прифронтових територіях, наразі суттєво зруйнована медична та аптечна інфраструктура. А в селах та селищах міського типу наразі працюють близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, де немає аптек. Тому створення таких мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків. Зокрема, такі аптечні пункти відпускатимуть препарати за програмою «Доступні ліки».

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«Однак важливою є не лише доступність, а і якість. Саме тому право створювати такі мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств. І я звертаюсь до цих ліцензіатів з проханням скористатись такою можливістю – створити ці мобільні аптеки та наблизити програму «Доступні ліки» до місця проживання тих, хто їх потребує», – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

В мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Всі рецептурні препарати відпускатимуть виключно за рецептом (як паперовим, так і електронним).

Ухвалена урядом постанова вносить зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету міністрів України від 30 листопада 2016 року №929.