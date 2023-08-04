Іноземні компанії вирішили залишити росіян без ліків

Росія намагається швидко замінювати оригінальні медпрепарати неякісними та не надто вивченими пігулками

Іноземні фармакологічні компанії більше не зацікавлені завозити нові ліки до країни-агресора. Зокрема вони перестали отримувати дозволи у Міністерстві охорони здоров'я Росії на проведення клінічних досліджень нових оригінальних препаратів. Про це пише російське видання «Комерсант».

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Випробування завжди передують виведення ринку іноземних оригінальних препаратів, оскільки зарубіжні компанії зобов'язані їх реєстрації у Росії проводити дослідження місцевих пацієнтів.

За першу половину 2023 року російське відомство видало лише сім дозволів на міжнародні багатоцентрові клінічні дослідження закордонним компаніям та одне – російському «Біокаду».

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Згідно із даними Асоціації організацій з клінічних досліджень, це майжже в 14 разів менше рік до року, при тому що кількість таких дозволів у першій половині 2022 року знизилася на 27,5%, до 111.

Про припинення дослідницької діяльності в Росії після початку війни в Україні оголосили найбільші іноземні фармкомпанії: Novartis, Pfizer, Roche та Sanofi. Згідно з реєстром клінічних випробувань, вони досліджуватимуть на пізніх стадіях свої препарати лише на пацієнтах, які раніше брали участь у випробуваннях.

Повноцінні міжнародні дослідження заявила лише одна невелика американська компанія Agenus.

При цьому в січні-червні в Росії різко зросла кількість випробувань дженериків вітчизняними фармвиробниками – на 33,9% рік до року, до 229. Тепер на такі дослідження припадає 67,4% від їх загального обсягу, тоді як рік тому показник був на рівні 40,2%. У той же час кількість локальних досліджень оригінальних препаратів та біоаналогів російськими фармкомпаніями впала на 43%, – до 51%.

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Росія намагається хоч якось зарадити цій ситуації, хоча виходить слабко. На фармакологічному ринку Росії склалася тенденція швидкого виведення дженериків, за якими вже є дефіцит, або він може виникнути найближчим часом, зазначає гендиректор контрактно-дослідницької компанії Наталія Рабинович. Але російських розробок замало для того аби аби замінити оригінальні препарати.

Якщо західні фармкомпанії не відновлять проведення клінічних досліджень, Росії доведеться використовувати незареєстровані препарати або визнавати результати зарубіжних випробувань, каже директор розвитку RNC Pharma Микола Беспалов.

Також іноземні компанії можуть випробовувати препарати в одній із країн Євразійської економічної спілки (це може бути Вірменія, Білорусь, Казахстан

чи Киргизія – «Главком») для подальшої реєстрації в РФ за правилами союзу, вважає виконавчий директор Світлана Завидова.

Нагадаємо, у США науковці розпочали випробування на людях таблеток проти раку. Новий препарат розроблявся 20 років і зараз проходить доклінічні дослідження. Попередні результати показали, що препарат вбиває великі ракові пухлини, не зачіпаючи здорові клітини організму. Тож, результати обнадійливі. Про це повідомляє Sky News.

Над препаратом працює одна з найбільших американських організацій з дослідження та лікування раку. Він націлений на раковий варіант білка, який називається ядерним антигеном проліферуючих клітин (PCNA). Саме цей білок, мутуючи, сприяє росту й відновленню ракових клітин. Довгий час вважалося, що його не можна побороти або переформатувати.