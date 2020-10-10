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    Кримінал

    В Дніпрі іноземець зарізав двох чоловіків у кафе

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    Між працівником закладу і двома відпочиваючими виник конфлікт - В Дніпрі іноземець зарізав двох чоловіків у кафе
    Між працівником закладу і двома відпочиваючими виник конфлікт

    Поліція протягом двох годин розшукала і затримала зловмисника

    Поліцейські Дніпра затримали іноземця за вбивство двох місцевих жителів. Зловмисник під час конфлікту наніс кілька ножових поранень 51 і 56 – річним чоловікам, від отриманих травм останні померли в лікарні.

    Злочин стався 9 жовтня, близько 23:40 в одному із закладів по вулиці Матлахова.

    Про це повідомляє «Інформатор», посилаючись на пресслужбу поліції.

    Як встановили поліцейські, між працівником закладу і двома відпочиваючими виник конфлікт, в ході якого зловмисник схопив з кухонного столу ніж і завдав поранення потерпілим. Чоловіків госпіталізували в лікарню з тілесними ушкодженнями, від отриманих травм потерпілі померли.

    Працівники Новокодакского відділення поліції протягом двох годин розшукали і затримали зловмисника, ним виявився 52-річний громадянин Азербайджану.

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    За даним фактом відкрили кримінальне провадження по параграфу 1 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні йому про підозру і обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

    Нагадаємо, 6 вересня, у центрі англійського міста Бірмінгем невідомий нападав з ножем на людей, в результаті чого одна людина загинула і ще сім отримали поранення.

    Дніпро вбивство поліція злочин
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