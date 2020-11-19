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    У світі

    На острівній державі Самоа виявили перший випадок коронавірусу

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    Наразі чоловік перебуває в ізоляторі в лікарні Тупуа Тамасесе Меаоле - На острівній державі Самоа виявили перший випадок коронавірусу
    Наразі чоловік перебуває в ізоляторі в лікарні Тупуа Тамасесе Меаоле

    Коронавірус діагностували у моряка, який прибув з міста Окленд в Новій Зеландії

    Прем’єр-міністр Самоа Туілаепу Саілеле Маліелегаоі заявив, що в країні виявили перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє місцеве видання Samoa Observer.

    Як повідомляється, коронавірус виявили у моряка, коли він проходив обов’язковий карантин. При цьому другий його тест дав негативний результат. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі в лікарні Тупуа Тамасесе Меаоле.

    За словами Маліелегаоі, попри те, що в Самоа раніше не було зареєстровано позитивних випадків коронавірусу, уряд готовий боротися з потенційним поширенням вірусу по країні.

    «Тепер у нас є один випадок, і (Самоа, – ред.) також буде додана до країн світу, в яких є коронавірус», – сказав він.

    Зазначимо, у світі на Covid-19 інфіковано 56 187 563 людей, з них одужало 36 112 267. Кількість померлих зросла до 1 348 600. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія та Франція.

    Теги: карантин уряд коронавірус
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