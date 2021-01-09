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    У світі

    Папа Римський назвав дату своєї вакцинації

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    <p>Ватикан вперше заявив про намір Папи Римського вакцинуватися </p> - Папа Римський назвав дату своєї вакцинації

    Ватикан вперше заявив про намір Папи Римського вакцинуватися

    Фото: ВВС

    Зробити щеплення проти Covid-19 Франциск планує наступного тижня

    Наступного тижня зробити щеплення проти Covid-19 планує Папа Римський Франциск. Як повідомляє УНН, про це понтифік сказав у інтервʼю агентству AFP.

    «Папа заявив, що на наступному тижні йому зроблять щеплення від коронавірусу», – йдеться у повідомленні агентства AFP, яке .

    Окрім того, згідно з даними журналістів, Франциск назвав протидію вакцині від коронавірусу «суїцидальним запереченням».

    Нагадаємо, на початку січня Ватикан оголосив, що його кампанія вакцинації проти Covid-19 почнеться «в найближчі кілька днів», і медичні працівники і люди похилого віку будуть отримувати вакцини з другої половини січня.

    Повідомлялося, що пріоритет буде відданий «персоналу охорони здоров’я і громадської безпеки, літнім людям і персоналу, який найбільш часто контактує з громадськістю», в той же час про участь понтифіка в вакцинації не згадувалося.

    Нагадаємо, що на початку січня Вселенський Патріарх Варфоломій повідомив про плани вакцинуватися і закликав до цього інших.

    Також сьогодні стало відомо, що королева Великобританії Єлизавета II і герцог Единбурзький отримали щеплення від Covid-19.

    Теги: Папа Римський Ватикан щеплення вакцинація Вселенський патріарх Варфоломій
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