Папа Римський назвав дату своєї вакцинації

Зробити щеплення проти Covid-19 Франциск планує наступного тижня

Наступного тижня зробити щеплення проти Covid-19 планує Папа Римський Франциск. Як повідомляє УНН, про це понтифік сказав у інтервʼю агентству AFP.

«Папа заявив, що на наступному тижні йому зроблять щеплення від коронавірусу», – йдеться у повідомленні агентства AFP, яке .

Окрім того, згідно з даними журналістів, Франциск назвав протидію вакцині від коронавірусу «суїцидальним запереченням».

Нагадаємо, на початку січня Ватикан оголосив, що його кампанія вакцинації проти Covid-19 почнеться «в найближчі кілька днів», і медичні працівники і люди похилого віку будуть отримувати вакцини з другої половини січня.

Повідомлялося, що пріоритет буде відданий «персоналу охорони здоров’я і громадської безпеки, літнім людям і персоналу, який найбільш часто контактує з громадськістю», в той же час про участь понтифіка в вакцинації не згадувалося.

Нагадаємо, що на початку січня Вселенський Патріарх Варфоломій повідомив про плани вакцинуватися і закликав до цього інших.

Також сьогодні стало відомо, що королева Великобританії Єлизавета II і герцог Единбурзький отримали щеплення від Covid-19.