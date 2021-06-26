«Через тиждень і в Санкт-Петербурзі буде великий вибух коронавірусу» – журналіст

«Путін, напевно, не знає, але саме так почалися жахливі проблеми в Індії» – Яковина

«Спочатку подумалося, що фото, надіслане з Росії – це фотошоп, але пізніше з’ясувалося, що це правда. У Санкт-Петербурзі прямо на зльоті чергової хвилі епідемії влада зібрала на фестиваль «Червоні вітрила» десятки тисяч молодих людей. Причому люди стоять настільки щільно, що заразитися вірусом можна безперешкодно», – пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Іван Яковина.

Журналіст зазначає, вся річ у тім, що президент РФ Путін, напевно, не знає, але саме так – з серії фестивалів просто неба – почалася жахлива хвиля ковіду в Індії, жертвами якої стали сотні тисяч людей. Тоді теж вважалося, що на повітрі немає серйозної небезпеки заразитися вірусом, але, як виявилося, ланцюгова реакція спрацювала.

Яковина прогнозує, що вже через тиждень і в Санкт-Петербурзі, природно, буде великий вибух захворюваності – особливо, з огляду на появу в Росії найнебезпечнішого штаму ковіду «Дельти +». Російська влада про це не говорить, але місця в лікарнях вже закінчуються.

Як повідомлялося, за добу 24 червня у світі діагностували понад 408 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії Індії та Колумбії, а в Європі – Росія, Британія, Іспанія. Понад 7,9 тис. випадків захворювання коронавірусом зафіксували в Москві за 24 червня.

Нагадаємо, за добу 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 29, медпрацівників – 12.

Також за минулу добу госпіталізовано – 526 осіб, летальних випадків – 35, одужало – 1835 осіб.