Росія – лідер за кількістю смертей від коронавірусу в Європі

Понад 7,9 тис. випадків захворювання коронавірусом зафіксували в Москві за 24 червня

Україна серед країн світу займає 49 місце за кількістю нових інфікувань

За добу 24 червня у світі діагностували понад 408 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії Індії та Колумбії, а в Європі – Росія, Британія, Іспанія.

Про це йдеться на сайті Worldometers.

Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 79 тисяч нових інфікувань, в Індії – понад 49 тисяч, а у Колумбії – майже 32 тисячі випадків.

Окрім того, понад 24 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині, а в Росії – понад 20 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходиться Індонезія.

В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія, за смертністю – Росія.

Україна серед країн світу займає 49 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

У світі померли за добу понад 8 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 165762431 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3925171 смерті від Covid-19.

Понад 7,9 тис. випадків захворювання коронавірусом зафіксували в Москві за 24 червня, померли 98 пацієнтів. Число смертей четвертий день поспіль б’є рекорд за весь період пандемії.

Нагадаємо, за добу 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 29, медпрацівників – 12. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано – 526 осіб, летальних випадків – 35, одужало – 1835 осіб.