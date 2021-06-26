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    Росія – лідер за кількістю смертей від коронавірусу в Європі

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    Понад 7,9 тис. випадків захворювання коронавірусом&nbsp;зафіксували&nbsp;в Москві за 24 червня - Росія – лідер за кількістю смертей від коронавірусу в Європі

    Понад 7,9 тис. випадків захворювання коронавірусом зафіксували в Москві за 24 червня

    Фото з відкритих джерел

    Україна серед країн світу займає 49 місце за кількістю нових інфікувань

    За добу 24 червня у світі діагностували понад 408 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії Індії та Колумбії, а в Європі – Росія, Британія, Іспанія.

    Про це йдеться на сайті Worldometers.

    Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 79 тисяч нових інфікувань, в Індії – понад 49 тисяч, а у Колумбії – майже 32 тисячі випадків.

    Окрім того, понад 24 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині, а в Росії – понад 20 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходиться Індонезія.

    В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія, за смертністю – Росія.

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    Україна серед країн світу займає 49 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

    У світі померли за добу понад 8 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

    За весь час пандемії вилікувались від недуги 165762431 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

    З початку пандемії підтверджено 3925171 смерті від Covid-19.

    Понад 7,9 тис. випадків захворювання коронавірусом зафіксували в Москві за 24 червня, померли 98 пацієнтів. Число смертей четвертий день поспіль б’є рекорд за весь період пандемії.

    Нагадаємо, за добу 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 29, медпрацівників – 12. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 526 осіб, летальних випадків – 35, одужало – 1835 осіб.

    Теги: Росія рекорд Україна хвороби коронавірус
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    Росія – лідер за кількістю смертей від коронавірусу в Європі