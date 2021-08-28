Вчені оцінили ризик серцево-судинних порушень після вакцинації від коронавірусу

Вчені Оксфордського університету порівняли ризик тромбозу від вакцинації та інфекції

Дослідники Оксфордського університету оголосили про результати дослідження тромбоцитопенії (стану з низькою кількістю тромбоцитів) і тромбоемболічних подій (виникнення згустків крові) після вакцинації від Covid-19. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі British Medical Journal.

Виявилося, що після щеплення підвищується ризик серцево-судинних порушень, що призводять до госпіталізації або навіть смерті. Однак цей ризик набагато менше, ніж ймовірність подібних станів під час коронавірусній інфекції.

Фахівці проаналізували дані понад 29 мільйонів чоловік, вакцинованих першими дозами вакцини Oxford-AstraZeneca або Pfizer-BioNTech. Вони використовували електронні медичні картки для оцінки короткострокових ризиків (протягом 28 днів) госпіталізації з тромбоцитопенією, венозною тромбоемболією і артеріальної тромбоемболією, використовуючи дані, зібрані по всій Англії в період з 1 грудня 2020 року до 24 квітня 2021 року.

Іншими вивченими наслідками були тромбоз венозного синуса головного мозку, ішемічний інсульт, інфаркт міокарда та інші рідкісні артеріальні тромботичні події.

Вони з'ясували, що при використанні обох цих вакцин протягом коротких інтервалів часу після введення першої дози підвищується ризик деяких гематологічних і судинних побічних ефектів, які ведуть до госпіталізації або смерті. У той же час оцінений ризик цих побічних ефектів значно вище протягом тривалого періоду часу після зараження коронавірусом SARS-CoV-2.