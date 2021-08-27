ЄС повертає обмеження на в'їзд для громадян США

ЄС повертає обмеження на в'їзд для США та ще п'яти країн

Україна має можливість пересуватися по країнах ЄС без жодних обмежень з 14 липня

Європейський Союз виключить Сполучені Штати Америки зі списку країн, невакциновані мешканці яких можуть подорожувати по території блоку без додаткових обмежень. Про це повідомляє Reuters.

Також ЄС планує повернути обмеження для Косова, Ізраїлю, Чорногорії, Лівану й Північної Македонії.

Зазначається, що остаточне рішення буде оприлюднено в понеділок.

Додамо, що Україна має можливість пересуватися по країнах ЄС без жодних обмежень з 14 липня. Втім, деякі члени блоку прийняли рішення залишити вимоги щодо вакцинації, чи негативних тестів на коронавірус.

Критерії для визначення третіх країн були оновлені 20 травня й стосуються епідеміологічної ситуації та відповіді уряду держави на поширення коронавірусу.

Відповідно до формули ЄС, аби потрапити до списку безпечних поїздок, країні необхідно мати менше ніж 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення протягом двох тижнів.

Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

Рада нацбезпеки та оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення підписав президент Володимир Зеленський.