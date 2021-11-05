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    Вчені повідомили про небезпечний наслідок безсоння

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    Генетична схильність до безсоння була пов'язана з підвищеним на 24% ризиком розвитку аневризми - Вчені повідомили про небезпечний наслідок безсоння
    Генетична схильність до безсоння була пов'язана з підвищеним на 24% ризиком розвитку аневризми
    фото: Depositphotos

    Дослідники вважають, що лікування порушень сну буде корисним для боротьби з тиском і зниженням ризику розриву аневризми

    Дослідники з Каролінського інституту у Стокгольмі виявили, що безсоння може бути потенційним фактором ризику крововиливу в мозок при розриві аневризми. Про це повідомляється у статті у журналі Journal of the American Heart Association.

    Аневризм – випинання судинної стінки, яке зустрічається в мозку у 3% людей. Аневризм зазвичай не має симптомів, але при розриві може стати причиною швидкої смерті. Серед відомих факторів ризику розриву аневризми – високий кров'яний тиск і куріння, але, мабуть, брак сну також може відігравати неабияку роль.

    Дослідники зібрали дані про майже 6300 випадків аневризми судин мозку та про 4200 випадків мозкового крововиливу, у тому числі внаслідок розриву аневризми.

    Як виявилося, генетична схильність до безсоння була пов'язана з підвищеним на 24% ризиком розвитку аневризми та крововиливу внаслідок її розриву.

    Раніше недостатній та неякісний сон пов'язували із ризиком розвитку підвищеного тиску. Дослідники вважають, що лікування порушень сну буде корисним для боротьби з тиском і зниженням ризику розриву аневризми.

    До слова, фахівці відзначають, що деякі з найбільш поширених симптомів онкологічних захворювань можуть не викликати нездужання. Тому багато людей не звертають на них уваги.

    Як відомо, фахівці американського Національного інституту серця, легенів і крові (NHLBI) з'ясували, що гладкий, товстіший і почервонілий язик може бути симптомом небезпечного захворювання.

    Теги: Швеція здоров'я
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    Вчені повідомили про небезпечний наслідок безсоння