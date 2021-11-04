Їжа наодинці може викликати певні хвороби – несподіваний висновок вчених

Прийом їжі поодинці збільшує ризик хвороб серця у літніх жінок

Дослідники з Кореї виявили, що харчування наодинці призводить до підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань у жінок похилого віку. Стаття вчених опублікована в журналі Menopause.

При харчуванні поодинці люди схильні їсти швидше. Наслідком цього є збільшення індексу маси тіла, кров'яного тиску та рівня ліпідів крові – факторів, які збільшують небезпеку розвитку серцево-судинних захворювань. Вчені з трьох південнокорейських університетів проаналізували здоров'я близько 600 жінок віком від 65 років. Вони порівняли спосіб життя та дієту учасниць дослідження, які харчувалися наодинці та в компанії.

З'ясувалося, що у перших було меншим споживання калорій, вуглеводів, клітковини, натрію та калію. Крім того, у них у 2,58 рази був вищий ризик розвитку стенокардії – спричинених скороченням притоку крові болю в грудях, які також є симптомом коронарної недостатності.

Проведене раніше дослідження також показало, що часті харчування поодинці пов'язані зі збільшенням ризику ожиріння та підвищеним кров'яним тиском.

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