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    Вчені пояснили, чому лікування від тяжкого перебігу Covid-19 не допомагає жінкам

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    У чоловіків виробляється більше інтерферону, і прийом дексаметазону дає перевагу у боротьбі із коронавірусом - Вчені пояснили, чому лікування від тяжкого перебігу Covid-19 не допомагає жінкам
    У чоловіків виробляється більше інтерферону, і прийом дексаметазону дає перевагу у боротьбі із коронавірусом
    фото: Neil Hall/Pool via AP

    Глюкокортикостероїд дексаметазон, що застосовується при тяжкому перебігу Covid-19, допомагає чоловікам, але не є корисним для жінок

    Дослідники з Університету Калгарі в Канаді з'ясували, що препарат, що використовується при тяжкій формі Covid-19, не є корисним для жінок через особливості імунної реакції. Докладніше вони розповіли про це у статті в журналі Nature Medicine.

    Глюкокортикостероїд дексаметазон, що застосовується при тяжкому перебігу Covid-19, допомагає чоловікам, але не є корисним для жінок. Щоб зрозуміти причини цього, дослідники взяли проби крові пацієнтів із Covid-19 і без, які перебували у лікарні з тяжкими порушеннями дихання. Проби бралися кілька разів, щоб відстежити поведінку імунних клітин у міру лікування.

    При Covid-19, на відміну більшості вірусних інфекцій, білки інтерферони викликають потужні запальні реакції в організмі. Дексаметазон дозволяє зменшити запалення та не допустити серйозного ураження внутрішніх органів.

    Як з'ясувалося, у чоловіків виробляється більше інтерферону, і прийом дексаметазону дає перевагу у боротьбі із запаленням. У жінок викиди інтерферону виявилися нижчими, тому дексаметазон особливого ефекту не робив.

    Автори роботи закликають колег знайти спосіб лікування, який буде ефективним для більшої кількості пацієнтів, або ж приділити увагу розробці персоніфікованих методів, залежно від статі, віку та інших параметрів.

    До слова, МОЗ України пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

    Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

    Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

    Читайте також інтерв'ю: Смерть після вакцини, «побочка» та третя доза. Головний санітарний лікар відповідає на всі питання про щеплення



    Теги: здоров'я Канада вірус коронавірус
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    Вчені пояснили, чому лікування від тяжкого перебігу Covid-19 не допомагає жінкам