Вчені пояснили, чому лікування від тяжкого перебігу Covid-19 не допомагає жінкам

У чоловіків виробляється більше інтерферону, і прийом дексаметазону дає перевагу у боротьбі із коронавірусом

Глюкокортикостероїд дексаметазон, що застосовується при тяжкому перебігу Covid-19, допомагає чоловікам, але не є корисним для жінок

Дослідники з Університету Калгарі в Канаді з'ясували, що препарат, що використовується при тяжкій формі Covid-19, не є корисним для жінок через особливості імунної реакції. Докладніше вони розповіли про це у статті в журналі Nature Medicine.

Глюкокортикостероїд дексаметазон, що застосовується при тяжкому перебігу Covid-19, допомагає чоловікам, але не є корисним для жінок. Щоб зрозуміти причини цього, дослідники взяли проби крові пацієнтів із Covid-19 і без, які перебували у лікарні з тяжкими порушеннями дихання. Проби бралися кілька разів, щоб відстежити поведінку імунних клітин у міру лікування.

При Covid-19, на відміну більшості вірусних інфекцій, білки інтерферони викликають потужні запальні реакції в організмі. Дексаметазон дозволяє зменшити запалення та не допустити серйозного ураження внутрішніх органів.

Як з'ясувалося, у чоловіків виробляється більше інтерферону, і прийом дексаметазону дає перевагу у боротьбі із запаленням. У жінок викиди інтерферону виявилися нижчими, тому дексаметазон особливого ефекту не робив.

Автори роботи закликають колег знайти спосіб лікування, який буде ефективним для більшої кількості пацієнтів, або ж приділити увагу розробці персоніфікованих методів, залежно від статі, віку та інших параметрів.

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