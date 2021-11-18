Вчені з'ясували, які тварини можуть переносити коронавірус

Експерт відібрав близько 500 видів, які можуть заразитися і переносити вірус

Потрапили до списку потенційних переносників Covid-19 норки, більшість приматів, деякі непарнокопитні, лінивці, мурахоїди, панголіни та домашні кішки

Американські вчені дізналися, які тварини можуть переносити кононавірусну інфекцію, побудувавши для цього тривимірні моделі між вірусом SARS-CoV-2 та клітинами-господарями. Про це повідомляє видання The Scientist.

Для дослідження було застосовано методи машинного навчання, вплив Covid-19 на організм оцінювали на моделях понад 5 тис. ссавців.

Експерт відібрав близько 500 видів, які можуть заразитися і переносити вірус і з якими регулярно контактують люди.

Серед звірів були дикі: плямистий олень або азіатський буйвол (на яких полюють) та домашні кішки.

Фахівці Інституту екосистемних досліджень Кері в Нью-Йорку впевнені, що для запобігання нових хвиль пандемії та появи нових небезпечних штамів треба поставити під контроль усі можливі контакти між тваринами, здатними поширювати коронавірус.

Потрапили до списку потенційних переносників Covid-19 норки, більшість приматів, деякі непарнокопитні, лінивці, мурахоїди, панголіни та домашні кішки.

В ході експериментів були об'єднані екологічні та біологічні характеристики видів з даними тривимірного моделювання білково-білкових взаємодій вірусу з ангіотензин-перетворювальним ферментом 2 (ACE2).

«ACE2 дуже добре зберігається у хребетних, тому що він настільки важливий для контролю таких речей, як кров'яний тиск«, – додали автори дослідження.