Вчені розповіли, як визначити по очах схильність до ранньої смерті

Передчасне старіння сітківки ока є ознакою короткого життя

Вчені з Китаю та Австралії провели дослідження і назвали ознаку, що дозволяє визначити, наскільки людина схильна до ранньої смерті. Висновки досліджень було опубліковано у Британському журналі офтальмології, повідомляє «Медик Форум».

Експерти з'ясували, що якщо сітківка очей починає старіти передчасно, це може бути сигналом короткого життя людини загалом, а також ранньої смерті. Дослідники протягом 11 років спостерігали за станом сітківки 36 тисяч осіб віком від 40 до 69 років. За цей час померла 1871 людина. Причиною смерті найбільшого з них став рак. У них було виявлено «швидко старіючу» сітківку – її стан не відповідав їхньому біологічному віку.

Вчені пояснили, що такі проблеми виникають у зв'язку з пошкодженням її нервів, а також кровоносних судин. Такі наслідки можуть бути викликані низкою факторів, наприклад гіпертонією, високим рівнем цукру і холестерину в крові, неправильним харчуванням або ожирінням. У разі нездорова форма сітківки є відбитком який завжди видимих проблем зі здоров'ям.

«Якщо сітківка людини на рік старша за її фактичний вік, ризик смерті з будь-якої причини зростає на два відсотки. Велика різниця між віком сітківки людини та її фактичним віком означає підвищення такого ризику від 49% до 67%», – підсумували фахівці.

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