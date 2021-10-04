Вчені з'ясували, що відбувається з організмом при відмові від алкоголю

Непитущі люди мають кращу шкіру, добре сплять та легше контролюють вагу

Фахівці з'ясували, як на організм людини впливає тимчасова відмова від алкоголю. Відсутність спиртних напоїв у раціоні добре впливає на організм. Про це пише видання DailyMail.

За словами директора медичних послуг цифрового центру Livi Харрієта Бредлі, відмова від алкоголю в перший тиждень гарантує більш міцний сон, а також підвищення працездатності.

На другий тиждень у людини налагодиться кислотний рефлюкс в шлунку та відновиться водний баланс. Річ у тім, що алкоголь призводить до зневоднення, що відбивається на самопочутті та зовнішньому вигляді, наприклад, шкіра стає сухою.

При цьому вже на третьому тижні нормалізується обмін речовин та знизиться вага. Крім того, стабілізується артеріальний тиск, а печінка почне відновлюватися. Водночас Бредлі вважає, що келих вина допомагає знизити рівень стресу та притупити негативні почуття.

«Щоб перестати вживати алкоголь регулярно, краще знайти першопричину. Але в будь-якому випадку ви зможете проявити себе як вольова людина, що позначиться і на вашому здоров'ї. В принципі, питущого від непитущого можна відрізнити й на око, такі люди помітно відрізняються зовні», – підсумував медик.

Нагадаємо, невдовзі в Україні зміняться мінімальні роздрібні ціни на алкоголь.

Також із 1 жовтня 2021 року почне діяти один із пунктів наказу Міністерства фінансів України, який вступив у силу ще в липні. Він стосується обов'язків продавців друкувати в чеку штрихкод марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

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