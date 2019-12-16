Грип у Києві: захворюваність пішла на спад



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До медичних закладів за 50-й тиждень госпіталізовано 122 осіб

У Києві за 50-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 340 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 50%. Наразі показник захворюваності становить 384,3. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 2,3% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 7 660 (майже на рівні минулого тижня), дорослих – 3680 особи (зниження на 8%).

«У структурі захворюваності діти становлять 67,5%, а на попередньому тижні – 65,5%. Серед школярів захворюваність знизилася на 1%: 3430 випадків, що становить 44,8% від загальної кількості захворілих дітей і 30,2% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 50-й тиждень госпіталізовано 122 осіб, із них 116 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 48 978 осіб», – додав Поворозник.

Нагадаємо, у Києві за 49-й тиждень 2019 року було зареєстровано 11 608 хворих на грип та ГРВІ.

Центр громадського здоров'я МОЗ України прогнозує, що в епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип може захворіти до 6,7 млн людей.

Для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.