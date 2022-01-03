Вчені заявили про користь шоколаду для збереження молодості

Фахівці провели дослідження, результати якого показали, що любителі солодощів жили на рік довше за тих, хто їх не їв

Вчені з Гарвардського університету розповіли про корисні властивості темного шоколаду. Вживання цього продукту сприяє збереженню молодості, повідомляє Express.

Фахівці провели дослідження, результати якого показали, що любителі солодощів жили на рік довше за тих, хто їх не їв.

Завдяки високому вмісту антиоксидантів та мінералів темний шоколад покращує кров'яний тиск та запобігає виникненню онкології, а також серцево-судинних захворювань.

Вчені Гарварда також заявили про користь темного шоколаду для пам'яті та роботи мозку. Вони назвали його ефективним продуктом зменшення резистентності до інсуліну й уповільнення старіння.

При цьому кількість активних сполук у шоколаді безпосередньо залежить від концентрації какао.

Дослідники додали, що люди, які з'їдають три плитки темного шоколаду на місяць, продовжують собі життя. Ризик передчасної смерті у них склав на 36 відсотків менше, ніж у тих, хто відмовляє собі у вживанні цього продукту.

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