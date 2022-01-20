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    Вчені заявили, що розлучення по-особливому впливає на здоров'я чоловіків

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    Науковці виявили зв'язок між сімейним станом представників сильної половини людства та самопочуттям - Вчені заявили, що розлучення по-особливому впливає на здоров'я чоловіків
    Науковці виявили зв'язок між сімейним станом представників сильної половини людства та самопочуттям
    фото з відкртих джерел

    На здоров'я жінок наявність або відсутність партнера не впливає

    Розрив відносин негативно впливає на фізичне здоров'я. Вчені розповіли, кому розлучення шкодить більше: жінкам чи чоловікам. Про це пише BMJ.

    Дослідники проаналізували зразки крові 4835 учасників Копенгагенського біобанку віком від 48 до 62 років. Вони порівняли медичні показання із сімейним становищем пацієнтів і знайшли зв'язок між цими двома пунктами.

    У своєму дослідженні вчені виявили прямий зв'язок між самотністю не менше, ніж сім років, протягом 26 років дорослого життя у чоловіків з підвищеними маркерами запалення.

    Зокрема, у тих, хто пережив два або більше розлучення рівень запалення (ІЛ-6) вищий на 17% порівняно з контрольною групою чоловіків, які ніколи не розлучалися з дружинами.

    Зазначається, що на здоров'я жінок наявність або відсутність партнера не впливає.

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    Теги: здоров'я наука чоловік
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    Вчені заявили, що розлучення по-особливому впливає на здоров'я чоловіків