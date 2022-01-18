Як розпізнати рак шлунку: несподівані ознаки

NHS назвала втрату апетиту однією з ознак раку шлунка

Відчуття дуже швидкого насичення під час їжі може бути ознакою раку шлунка, пише Express з посиланням на медиків Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS).

Ще однією несподіваною ознакою онкології фахівці назвали втрату апетиту. Новоутворення в шлунку може призвести до печії, кислотного рефлюксу, нудоти, розладу шлунка, втоми та болю в животі.

Ще одним тривожним знаком фахівці назвали грудку у верхній частині шлунка та неприємні відчуття при спробі проковтнути їжу. «Важливо пройти обстеження у лікаря загальної практики, якщо ваші симптоми змінюються, погіршуються або ви не почуваєтеся нормально», – наголосили лікарі.

Звести до мінімуму ризик появи раку можна. Для цього слід контролювати вагу, не зловживати спиртним, обмежити застосування солі, червоного та обробленого м'яса.

Раніше онколог-хірург Рустем Топузов заявив, що може спостерігатися нудота та блювання після їди. Також у людини можуть змінитися смакові уподобання.

Нагадаємо, багато видів раку можна вилікувати, якщо діагностувати захворювання на ранній стадії. Тому варто знати ознаки, котрі свідчать про онкологічне захворювання.

Також, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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