Шлюби, розлучення та народжуваність: Мін'юст опублікував статистику-2021

В Україні за рік зареєстрували понад 210 тисяч шлюбів

Загалом у 2021 році зареєстрували понад 1,2 млн. актових записів цивільного стану

У 2021 році в Україні зареєстрували 273 772 народження, 214 012 шлюбів та 29 587 розлучень. Про це свідчать дані Мін'юсту.

Зазначається, що минулого року українці 15 861 раз змінювали ім'я, прізвище чи по батькові. Загалом у 2021 році зареєстрували понад 1,2 млн актових записів цивільного стану, що на 125 938 більше, ніж у 2020 році.

Загалом зареєстровано:

шлюбів (+46 038);

зміни імені (+3433);

розлучень (+657).

Найбільше реєстрацій відбулося у Дніпропетровській області – 107567 (9%) та у Києві – 105569 (8%).

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих народжень:

Київ – 29 768;

Дніпропетровська область – 19 687;

Львівська область – 19 548;

Одеська область – 19 437;

Харківська область – 15 581.

Топ-5 областей за кількістю зареєстрованих шлюбів:

Київ – 25 301;

Дніпропетровська область – 18 77;

Одеська область – 15 910;

Харківська область – 15458;

Львівська область – 13706.

Топ-5 областей за кількістю змін імені:

Київ – 1 788;

Дніпропетровська область – 1 367;

Чернівецька область – 1069;

Харківська область – 998;

Одеська область – 946.

Раніше українці розказали, як пристосувались до пандемії.

Також експерти вже назвали найуспішніго політика 2021 року. Думки з цього питання так само розділились.