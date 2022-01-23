Вчені знайшли спосіб миттєво покращити настрій

Спосіб може бути ефективним для боротьби з депресією

Вчені виявили, що у людей покращується настрій, коли вони демонструють своє найкраще уміння. Цей спосіб також допомагає боротися з депресією, психотерапевти успішно використовують його для своїх пацієнтів. Про це пише SciTechDaily.

Вчені провели дослідження, у якому взяли участь 616 людей. Всі вони розповіли про своє найкраще уміння, і коли вони його демонстрували, у них покращувався настрій. Дослідники наголосили, що цей простий метод не лише підніме настрій, а й лікує депресію.

«Ми виявили, що це допомагає людям думати, що вони працюють зі своїми сильними сторонами, а не тим, що вони бачать як слабкість», – сказав Семюел Мерфі, провідний автор дослідження і докторант психології в Університеті штату Огайо.

Причому зовсім необов'язково насправді добре володіти якимсь умінням, головне вірити у свої сили та талант.

Вчені вивчали когнітивні навички та навички усвідомленості.

«Наші результати показують, що те, чи добре учасники володіли навичками, не має значення. Саме віра в те, що вони добре володіють цією навичкою, зробила її ефективною», – сказав співавтор дослідження Деніел Странк, професор психології та керівник Лабораторії дослідження депресії штату Огайо.

Когнітивні навички були визначені як виявлення та переоцінка негативних думок і переконань. Навички уважності були визначені як усвідомлення та прийняття своїх думок і почуттів без спроб їх змінити.

Нагадаємо, вчені з університету Фінляндії з'ясували, як куріння впливає на психічний стан людей. Вони заявили, що чим сильніша у людини залежність від нікотину, тим більше у неї симптомів депресії.

Раніше стало відомо, де у Європі найбільше потерпають від депресії – названа країна.

Також навіть один курс антибіотиків пеніциліно-гінолонової системи підвищує ризик депресій і тривог на 25%. 2-5 курсів цих препаратів провокують підвищення ризику депресій та тривог на 40-56%.