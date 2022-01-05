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    Учені виявили зв'язок між курінням і депресією та дали відповідь, чому люди беруться за цигарки

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    Куріння призводить до появи депресії - Учені виявили зв'язок між курінням і депресією та дали відповідь, чому люди беруться за цигарки
    Куріння призводить до появи депресії
    фото з відкритих джерел

    Науковці з університету Фінляндії з'ясували, як тютюн впливає на психічний стан людей

    Вчені з університету Фінляндії з'ясували, як куріння впливає на психічний стан людей. Вони заявили, що чим сильніша у людини залежність від нікотину, тим більше у неї симптомів депресії. Про це пише yle.

    «Чим сильніша залежність від нікотину, тим більше симптомів депресії та пригніченого стану проявляє людина», – розповіла професорка Мааріт Пііртола.

    Пііртола сказала, що крім фізичної залежності існує й психологічна, яка пов'язана з регуляцією емоцій.

    «Людина курить, оскільки це допомагає їй справлятися із симптомами стресу», – додала професорка.

    Ще однією причиною Пііртола назвала поведінкові патерни людини. Вона вважає, що людина хапається за сигарету в певній компанії або за певних обставин. Також вона спростувала міф, згідно з яким людина курить через те, що тютюн приємний на смак.

    Нагадаємо, в Україні електронні сигарети прирівняли до звичайних.

    Цим законом до всього іншого забороняється продаж ментолових, ароматизованих та міцних сигарет.

    Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 22,3% світового населення вживають тютюн, але глобально кількість курців у світі зменшується.

    Теги: тютюнові вироби наука
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    Учені виявили зв'язок між курінням і депресією та дали відповідь, чому люди беруться за цигарки