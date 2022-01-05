Учені виявили зв'язок між курінням і депресією та дали відповідь, чому люди беруться за цигарки

Науковці з університету Фінляндії з'ясували, як тютюн впливає на психічний стан людей

Вчені з університету Фінляндії з'ясували, як куріння впливає на психічний стан людей. Вони заявили, що чим сильніша у людини залежність від нікотину, тим більше у неї симптомів депресії. Про це пише yle.

«Чим сильніша залежність від нікотину, тим більше симптомів депресії та пригніченого стану проявляє людина», – розповіла професорка Мааріт Пііртола.

Пііртола сказала, що крім фізичної залежності існує й психологічна, яка пов'язана з регуляцією емоцій.

«Людина курить, оскільки це допомагає їй справлятися із симптомами стресу», – додала професорка.

Ще однією причиною Пііртола назвала поведінкові патерни людини. Вона вважає, що людина хапається за сигарету в певній компанії або за певних обставин. Також вона спростувала міф, згідно з яким людина курить через те, що тютюн приємний на смак.

Нагадаємо, в Україні електронні сигарети прирівняли до звичайних.

Цим законом до всього іншого забороняється продаж ментолових, ароматизованих та міцних сигарет.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 22,3% світового населення вживають тютюн, але глобально кількість курців у світі зменшується.