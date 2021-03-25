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    Відома українська акторка заразилася коронавірусом

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    &laquo;Холостячка&raquo; Ксенія Мішина заразилася коронавірусом - Відома українська акторка заразилася коронавірусом
    «Холостячка» Ксенія Мішина заразилася коронавірусом

    Ксенія Мішина разом зі коханим Олександром Еллертом два тижні перебуватиме вдома.

    Українська актриса Ксенія Мішина заразилася коронавірусом.

    Тепер вона разом зі коханим Олександром Еллертом два тижні перебуватиме вдома.

    Про це повідомляється в інста-сторіз зірки.

    Знаменитість записала відео, як на кухні їсть редиску. Ксенія поділилася, що якби не бачила її, то не зрозуміла б, що саме куштує, адже втратила смак.

    «Друзі, яка смачна редиска! Якби я не бачила, що це редиска, то я б навіть не зрозуміла, тому що у мене коронавірус. Ось так от», - сказала Мішина.

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    Мішина зазначила, що два тижні проведе на самоізоляції із коханим Олександром Еллертом та сином Платоном.

    Згодом обранець Ксенії повідомив, що в неї трохи піднялася температура, тоді як сам гуморист почувається добре.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 18 грудня, відбувся фінал шоу «Холостячка». Ксенія Мішина робила вибір між двома абсолютно різними чоловіками. Льоша Тригубенко, за словами Ксенії, – розум і стабільність, а Саша Еллерт – легкість і чуттєвість.

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    Теги: актриса феномен коронавірус
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