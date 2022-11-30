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ВООЗ надала Україні сучасну мобільну діагностичну лабораторію (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
ВООЗ надала Україні сучасну мобільну діагностичну лабораторію (фото)
Україна отримала мобільну лабораторію для контролю за інфекційними захворюваннями
фото: МОЗ

Мобільна лабораторія може бути транспортована у будь-яку точку країни за потреби

Всесвітня організація охорони здоров'я та уряд США передали Україні мобільну лабораторію для виявлення інфекційних захворювань під час війни. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«ВООЗ та уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передали Міністерству охорони здоров'я України мобільну лабораторію для посилення виявлення, діагностики та лікування інфекційних захворювань в Україні під час війни», – йдеться в повідомленні.

Мобільна лабораторія може бути транспортована у будь-яку точку країни за потреби. Ця лабораторія здатна проводити до 3000 ПЛР та інших тестів для виявлення та вимірювання антитіл у крові на день. Зокрема вона може виявляти інфекційні захворювання, включаючи COVID-19, мавпячу віспу і сибірську виразку.

«Оскільки Росія продовжує свої атаки на цивільне населення та інфраструктуру, наше партнерство для зміцнення системи охорони здоров'я України є як ніколи важливим. Ця лабораторія захистить українців, допомагаючи запобігати, виявляти та реагувати на спалахи інфекційних захворювань, які стало важче виявляти і які є більш смертоносними через навантаження, яке російська війна поклала на систему охорони здоров'я в Україні», – заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт підкреслив, що спроможності лабораторної діагностики в Україні значно постраждали після російського вторгнення 24 лютого. За його словами, тому надзвичайно важливо контролювати інфекційні захворювання та сприяти зменшенню тиску на систему охорони здоров'я.

«Той факт, що ця лабораторія є мобільною, дозволяє фахівцям у сфері охорони здоров'я швидко та гнучко реагувати на потреби там, де вони виникають. Передача лабораторії за підтримки USAID є важливим кроком у цьому напрямі, і ми дякуємо нашим партнерам та Міністерству охорони здоров'я за їхні постійні зусилля у наданні допомоги населенню», – зазначив Хабіхт.

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Мобільна лабораторія була розроблена на запит Міністерства охорони здоров'я України. Її функціональність була обговорена та обрана спільно з МОЗ, Центром громадського здоров'я та реципієнтом – обласним центром контролю та профілактики хвороб. Лабораторія спроєктована, виготовлена та закуплена ВООЗ за фінансової підтримки USAID Україна.

Вона оснащена системою фільтрації повітря HEPA, яка гарантує біобезпеку роботи, і необхідним обладнанням, включаючи біобезпечні шафи, що дозволяє безпечно проводити діагностичні дослідження відповідно до рекомендацій ВООЗ.

Лабораторія може витримувати різні кліматичні умови, зокрема суворі зими. Потужний опалювальний агрегат забезпечить однаково комфортні умови за температури від -20°С до +30°С.

Спочатку лабораторія буде розміщена в Житомирській області. Там ВООЗ проведе тренінги з її використання для лабораторного персоналу та інженерів Житомирського обласного центру з контролю та профілактики хвороб (CDC).

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила дати нове найменування віспі мавп – небезпечному вірусному захворюванню, черговий спалах якого був зареєстрований в цьому році.

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Теги: лікарня ВООЗ коронавірус мавпяча віспа Міністерство охорони здоров'я

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