Як українцям подати заявку на лікування за кордоном: інструкція МОЗ

МОЗ верифікує всі дані та перевіряє інформацію, після чого людині дають зворотний зв’язок

Подати запит можна через сімейного лікаря або онлайн-форму

Кожен громадянин України, який потребує медичної евакуації, може подати відповідний запит до закордонних медичних закладів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«До закордонних клінік транспортують насамперед дітей та дорослих зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, діти з онкологічною патологією, а також люди із захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування», – йдеться в повідомленні.

Подати запит можливо через сімейного лікаря. Сімейний або лікар стаціонару приймає рішення про необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон та інформує про це обласного координатора медичної евакуації. Обласний координатор опрацьовує запит та передає його команді медичної евакуації до Міністерства охорони здоров'я.

МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації, за згодою пацієнта надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії та чекає на пропозиції від лікарень із країн-членів Європейського Союзу, куди можуть перенаправити пацієнта. Якщо медичний заклад у країнах-партнерах знайдено, узгоджуються питання транспортування пацієнта.

Також можна зареєструватись через онлайн-форму.

Для цього на сайті МОЗ у розділі «Громадянам» необхідно заповнити відповідну заявку. Далі МОЗ верифікує всі дані та перевіряє інформацію, після чого людині дають зворотний зв’язок. Підготовка пацієнта триває від 3-4 до 2 тижнів.

Раніше повідомлялося, що поліція викрила п’ятьох фігурантів, серед яких – громадяни України та іноземці, які створили злочинну схему з ввезення фальсифікованих лікарських засобів та їх компонентів, у тому числі для лікування онкологічних захворювань. Продукцію ввозили в Україну з-за кордону, оминаючи митний контроль.