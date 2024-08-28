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Новий вірус мавпячої віспи мутує швидше, ніж очікувалося – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Новий вірус мавпячої віспи мутує швидше, ніж очікувалося – Reuters
Вчені слідкують за розвитком нового штаму мавпячої віспи
фото із відкритих джерел

Новий штам мавпячої віспи mpox швидко змінюється, і вчені вимушені «працювати наосліп» у Африці

Вчені, які вивчають новий штам Mpox (віспи мавп), що поширився з Демократичної Республіки Конго, кажуть: вірус змінюється швидше, ніж очікувалося. Про це пише Reuters.

Проблемою є і той факт, що, окрім несподівано швидкої мутації, вірус поширюється часто в регіонах, де експерти не мають фінансування та обладнання для його належного відстеження. Це означає, що багато що поки не відомо про сам вірус, його небезпеку та способи передачі. Це ускладнює боротьбу з ним, повідомили Reuters вчені з Африки, Європи та США. 

Новий штам вірусу, відомий як Clade Ib, привернув увагу світу після того, як ВООЗ оголосила нову надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я

За даними ВООЗ, цього року в Конго було понад 18 тис. ймовірних випадків mpox та 615 смертей. За останній місяць також було зареєстровано 222 підтверджені випадки mpox у чотирьох африканських країнах, а також по одному випадку у Швеції та Таїланді у людей, які подорожували Африкою. 

«Я турбуюся, що в Африці ми працюємо наосліп», – сказав доктор Дімі Огойна, експерт з інфекційних захворювань в університетській лікарні Нігер-Дельта в Нігерії, який очолює надзвичайний комітет ВООЗ із mpox. Він першим підняв тривогу про можливу передачу mpox статевим шляхом у 2017 році, що тепер є визнаним шляхом поширення вірусу. 

«Ми не дуже добре розуміємо наш спалах, що значить: нам буде важко вирішувати проблему з точки зору динаміки передачі, тяжкості захворювання, факторів ризику захворювання», – сказав Огойна. І наголосив, що його «турбує той факт, що вірус, схоже, мутує та виробляє нові штами». 

Доктор також повідомив, що штаму Cladeе IIb у Нігерії знадобилося п'ять років, щоб розвинутись достатньо для сталого поширення серед людей, що викликало глобальний спалах 2022 року. Штам Cladeе Ib зробив те саме менше ніж за рік. 

Мутація вірусу пришвидшується. Якщо раніше вірус передавався людям лише при контакті з хворими тваринами, то нові штами передаються при тісному контакті та статевим шляхом. 

Вчені, які вивчають вірус в африканських країнах, відзначили відсутність хімікатів для діагностичних тестів та труднощі роботи через те, що близько 750 тис. людей було переміщено у зв'язку з боями між повстанським угрупуванням M23 та урядом Демократичної Республіки Конго.

Нагадаємо, Таїланд став першою країною в Азії, де виявили новий небезпечний штам Clade Ib вірусу mpox (мавпячої віспи), який поширюється кранами і регіонами світу після спалаху захворюваності в Африці.

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Теги: вірус здоров'я мавпяча віспа вчені

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