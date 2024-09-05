На Вінниччині зафіксувано новий штам коронавірусу

На території області циркулює FLiRT – одна з мутацій штаму коронавірусу Omicron – уперше зафіксований у березні цього року

Кількість захворюваних на коронавірус у Вінницькій області зростає

На Вінниччині щодня зростає кількість хворих на Covid-19. Як повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, якщо в липні серед обстежених у лабораторії ОЦКПХ зразків біоматеріалів тільки 1,4% були позитивними, то в серпні – 31,6%, а за три перші дні вересня – 33%, тобто кожен третій.

Зокрема на території області циркулює Flirt – одна з мутацій штаму коронавірусу Omicron – уперше зафіксований у березні цього року.

«Чому ця мутація так називається, і до чого тут флірт у звичному для нас значенні слова? Ні до чого. Насправді йдеться не про кокетство і не про любовні інтриги. Тут немає жодної грайливості, а тільки наука. Адже в назві Flirt – латинські літери з позначення мутацій у білку», – йдеться у повідомлені.

Які особливості Flirtу?

На початку захворювання значно підвищується температура тіла, і вона погано реагує на жарознижувальні препарати.

Flirt швидко поширюється і може призвести до повторного захворювання.

У групі ризику – літні люди, люди із супутніми захворюваннями і ті, хто не отримав повного курсу щеплення.

Захворювання рідше викликає пневмонію і, відповідно, рідше вимагає госпіталізації.

Пам’ятайте, що вакцинація залишається найдієвішим способом захисту проти Covid-19.

Нагадуємо також, що дотримання базових гігієнічних норм – миття рук і носіння масок у громадських місцях – залишається актуальним для запобігання поширенню вірусу.

У разі появи симптомів Covid-19 – кашель, лихоманка, швидка втомлюваність, шлунково-кишкові симптоми, підвищена температура тіла – варто звернутися до лікаря і пройти тестування на коронавірус.