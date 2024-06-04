Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби

Очікується, що завдяки підвищенню акцизів на цигарки до держбюджету у 2025 році додатково надійде 612 млн грн

У 2025 році акцизи будуть підвищені одразу на 23%, а у 2016-2028 роках – ще на 5% щороку

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби». Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

Відповідний законопроєкт №10190 у першому читанні підтримали 249 народних депутатів,

Законопроєктом пропонується до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС.

Для цього у 2025 році акцизи підвищать одразу на 23%, а у 2016-2028 роках – ще на 5% щороку. Крім того, ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні. Відтак, акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.

су 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.

Нардеп уточнив, що у профоільному Комітеті Ради триває активна дискусія щодо акцизного навантаження на ТВЕН, це питання обговорюватимуть під час підготовки документа до розгляду у другому читанні.

Мінфін готує підвищення військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи, розповідав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними ЗМІ, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначили. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів зареєстрував проєкт Закону України №11090, що передбачає перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби з прив’язкою до євро на вимогу МВФ для наповнення державного бюджету. Згідно з повідомленням уряду, перегляд акцизів відбувається з метою гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу.

Нагадаємо, Держава намагається вивести ринки з тіні та створити рівні умови господарювання для всіх. Це вдалося зробили із торгівлею золотими виробами та галуззю пального, розповів в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.