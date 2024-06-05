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Радники уряду США не схвалили наркотик МДМА для лікування психіки

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Радники уряду США не схвалили наркотик МДМА для лікування психіки
Напівсинтетична психоактивна сполука амфетамінового ряду, що широко відома під сленговим ім'ям «е́кстазі»
фото з відкритих джерел

Поки виробники МДМА надають результати досліджень, які нібито доводять користь психоактивної речовини, радники FDA стверджують, що вона є неефективною

Десять із 11 ключових радників Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) проголосували за твердження, що ризики, пов'язані із застосуванням психоактивної речовини МДМА (екстазі) для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР), перевершують її переваги. FDA не зобов'язане дотримуватися рекомендацій свого консультативного комітету для затвердження препарату, але часто робить саме так, пише Nature.

МДМА – синтетична сполука, яка може викликати ейфорію та підвищувати рівень енергії. Він уже схвалений для обмеженого використання в Австралії для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та депресії.

Протягом десятиліть некомерційна група «Мультидисциплінарна асоціація психоделічних досліджень» (MAPS) у Сан-Хосе, штат Каліфорнія, проводила клінічні випробування МДМА та кампанію за його легалізацію в усьому світі. Комерційний підрозділ асоціації, Lykos Therapeutics у Сан-Хосе, розробив протокол лікування МДМА, що включає серію психотерапевтичних сеансів, а також три сеанси, на яких команда з двох терапевтів вводить МДМА. Ідея, за словами компанії, полягає в тому, що МДМА не є лікуванням сам по собі, а скоріше допомагає людям відкритися своїм терапевтам щодо травмуючих подій.

У своїй заявці на схвалення препарату компанія Lykos послалася на два клінічні дослідження, в яких близько 200 осіб із посттравматичним стресовим розладом отримували або МДМА, або плацебо. Понад 80% тих, хто приймав МДМА, помітили значне покращення своїх симптомів. І ефект зберігався, коли дослідники спостерігали частину цих учасників через 6–24 місяці.

При цьому протокол Lykos дає терапевтам значну свободу дій щодо того, як вони поводяться зі своїми клієнтами, що змусило деяких членів комітету занепокоїтися тим, що учасники дослідження могли отримати різний терапевтичний досвід залежно від того, чи отримували вони препарат чи плацебо. Вони відзначили, що хороший терапевт може змусити марні ліки здаватися ефективними, і немає способу розділити ці два ефекти. Члени комісії також стурбовані тим, як навчатимуться терапевти, та закликали запровадити суворі правила для захисту пацієнтів.

Тим часом у FDA визнають, що зараз формується ціла сфера лікування психічних проблем психоактивними речовинами, і намагаються правильно її облаштувати.

Нагадуємо, що Австралія стала першою країною в світі, яка легалізувала використання психоделіків для лікування деяких психічних захворювань.

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Теги: здоров'я США наркотики методи лікування

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