Втрата нюху при Covid-19. Спеціалісти дали поради для відновлення

Спеціалісти радять проводити тренування нюху двічі на день з використанням чотирьох одорантів

Терміни відновлення смаку після коронавірусу найчастіше збігаються з часом «повернення нюху»

Один з найчастіших симптомів при коронавірусі – втрата нюху. Зазвичай людина припиняє відчувати запахи на 4-6 день інфекції. Про це повідомляється на сайті ЦМРТ.

Найчастіше аносмія при Covid-19 дуже відрізняється від тієї, яка виникає при ГРВІ. Повернення здатності розрізняти запахи є сприятливою ознакою одужання.

Відновлення нюху після коронавірусу може проходити від 8-14 днів до 1-3-х місяців після захворювання.

Іноді втрата нюху відбувається безповоротно. Подібну ситуацію пов'язують з наявністю в анамнезі хронічних патологій навколоносових пазух, неврологічних захворювань, травм або хірургічних втручань на головному мозку.

Зазначається, що терміни відновлення смаку після коронавірусу найчастіше збігаються з часом «повернення нюху» або зсуваються ще на 1-2 тижні від початку регресу симптомів. Іноді нюх може повертатися через пів року, а то і більше.

Спеціалісти радять проводити тренування нюху двічі на день з використанням чотирьох одорантів (троянда, е лікування вкаліпт, лимон, гвоздика) кожен з яких вдихається через ніс протягом 15 секунд, після чого роблять 10-секундну паузу і переходять до наступної речовини. Подібні тренування проводять протягом 3 місяців.

Також рекомендують користуватися спеціальними сольовими розчинами з аптеки або судинозвужувальними засобами, але тільки за призначенням лікаря.

Тим часом, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі закликав американців продовжувати носити маски навіть після щеплення від Covid-19, оскільки вони досі можуть переносити коронавірус і заражати інших