Covid-19 у вагітних і дітей: МОЗ оновить протокол лікування

В Україні станом на 19 квітня 2021 року зафіксовано 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби

Цієї весни медики фіксують більше випадків захворюваності серед дітей

Міністерство охорони здоров'я планує оновити протокол лікування Covid-19 у частині допомоги дітям і вагітним жінкам. Про це на брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, інформує Укрінформ.

«Наш протокол постійно оновлюється. Незважаючи на те, що він нещодавно був оновлений, ми працюємо над новим оновленням, де будуть надані рекомендації щодо антикоагулянтної терапії у дітей, а також надання допомоги вагітним із Covid-19», – сказала Садов'як.

Нагадаємо, в Україні після нової хвилі коронавірусу цією весною, медики фіксують більше випадків захворюваності серед дітей, хоча раніше Covid-19 проходив у них безсимптомно.

МОЗ працює також над протоколами лікування гострого коронарного синдрому, хронічного коронарного синдрому, геморагічного та ішемічного інсультів, цукрового діабету, нецукрового діабету, сифілісу, туберкульозу, первинних імунодефіцитів, протоколом профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини. З початку цього року міністерство вже затвердило протоколи лікування гострого середнього отиту і тонзиліту, а також стандарти надання медичної допомоги при вірусному гепатиті В у дорослих і дітей та вірусному гепатиті С у дорослих та дітей.

Тим часом, в Україні станом на 19 квітня 2021 року зафіксовано 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 253 дітей та 98 медпрацівників.

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