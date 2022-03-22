  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Стало відомо, яку кількість українських лікарень треба відбудовувати після обстрілів росіян

    Російські війська знищили вщент центральну міську лікарню в Ізюмі Харківської області - Стало відомо, яку кількість українських лікарень треба відбудовувати після обстрілів росіян
    Російські війська знищили вщент центральну міську лікарню в Ізюмі Харківської області
    фото з відкритих джерел

    В Україну приїхало 155 іноземних медпрацівників для надання невідкладної допомоги

    Російські війська повністю знищили 10 українських лікарень, яких після війни доведеться відбудовувати з нуля. Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час телемарафону, передає «Главком».

    Очільник МОЗ також зазначив, що з початку війни ворог обстріляв 139 медичних закладів.

    Крім цього, Ляшко повідомив, що в Україну приїхало 155 іноземних медпрацівників та розгорнуто два польових шпиталі для надання невідкладної допомоги в умовах війни.

    «Окремо відпрацьовано гуманітраний коридор до європейських країн, в які Україна госпіталізує дітей з онкологічними хворобами. Уже 309 діток виїхало», – наголосив Ляшко.

    Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна лікарня Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, яку кількість українських лікарень треба відбудовувати після обстрілів росіян