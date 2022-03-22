Стало відомо, яку кількість українських лікарень треба відбудовувати після обстрілів росіян

В Україну приїхало 155 іноземних медпрацівників для надання невідкладної допомоги

Російські війська повністю знищили 10 українських лікарень, яких після війни доведеться відбудовувати з нуля. Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час телемарафону, передає «Главком».

Очільник МОЗ також зазначив, що з початку війни ворог обстріляв 139 медичних закладів.

Крім цього, Ляшко повідомив, що в Україну приїхало 155 іноземних медпрацівників та розгорнуто два польових шпиталі для надання невідкладної допомоги в умовах війни.

«Окремо відпрацьовано гуманітраний коридор до європейських країн, в які Україна госпіталізує дітей з онкологічними хворобами. Уже 309 діток виїхало», – наголосив Ляшко.

Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.