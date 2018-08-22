З початку року в Україні від кору померли 13 людей - МОЗ



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Цього року на кір захворіли 12 020 дорослих і 17 424 дитини

З початку 2018 року 29 444 людини в Україні захворіли на кір, 13 з них померли.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Зазначається, що цього року на кір захворіли 12 020 дорослих і 17 424 дитини.

«Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 5 743 людини: 1 812 дорослих і 3 831 дитина), Закарпатській (всього 2 981 людина: 553 дорослих і 2 428 дітей), Івано-Франківській (всього 2 731 людина: 781 дорослий і 1 950 дітей), Одеській (всього 2 325 людей: 1 174 дорослих і 1 151 дитина), місті Києві (всього 2 044 людини: 1 276 дорослих і 768 дітей) та Тернопільській (всього 1 580 людей: 615 дорослих і 965 дітей) областях», - йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що від початку року від кору в Україні померли дев’ятеро дітей і четверо дорослих.

Також в МОЗ додали, що станом на 16 серпня в Україні у наявності 785 тисяч вакцин.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна є лідером серед європейських країн за захворюваністю на кір.

Раніше Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомив, що протягом тижня (7-14 серпня) на кір в Україні захворіла 771 людина, з них 444 дитини.