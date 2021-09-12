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    За минулу добу в Україні виявлено 2196 випадків зараження коронавірусом

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    Минулої доби в Україні шпиталізовано 1257 осіб - За минулу добу в Україні виявлено 2196 випадків зараження коронавірусом

    Минулої доби в Україні шпиталізовано 1257 осіб

    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві

    Станом на ранок 12 вересня, в Україні зафіксовано 2196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 236, медпрацівників – 35. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1257 осіб;
    • летальних випадків – 22;
    • одужало – 499 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 18887 осіб,
    • методом ІФА – 3099 осіб,
    • експрес-тестами – 16716 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2316619 осіб;
    • одужало – 2221110 осіб;
    • летальних випадків – 54342;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12269080.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

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    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 3869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 387, медпрацівників – 76. Також за минулу добу госпіталізовано – 1102 особи, летальних випадків – 69, одужало – 1738 осіб.

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    Теги: Україна епідемія коронавірус
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    За минулу добу в Україні виявлено 2196 випадків зараження коронавірусом