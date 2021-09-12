За минулу добу в Україні виявлено 2196 випадків зараження коронавірусом

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві

Станом на ранок 12 вересня, в Україні зафіксовано 2196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 236, медпрацівників – 35. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1257 осіб;

летальних випадків – 22;

одужало – 499 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18887 осіб,

методом ІФА – 3099 осіб,

експрес-тестами – 16716 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2316619 осіб;

одужало – 2221110 осіб;

летальних випадків – 54342;

проведено ПЛР-тестувань – 12269080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 3869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 387, медпрацівників – 76. Також за минулу добу госпіталізовано – 1102 особи, летальних випадків – 69, одужало – 1738 осіб.