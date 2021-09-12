За минулу добу в Україні виявлено 2196 випадків зараження коронавірусом
Минулої доби в Україні шпиталізовано 1257 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві
Станом на ранок 12 вересня, в Україні зафіксовано 2196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 236, медпрацівників – 35. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1257 осіб;
- летальних випадків – 22;
- одужало – 499 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18887 осіб,
- методом ІФА – 3099 осіб,
- експрес-тестами – 16716 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2316619 осіб;
- одужало – 2221110 осіб;
- летальних випадків – 54342;
- проведено ПЛР-тестувань – 12269080.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 3869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 387, медпрацівників – 76. Також за минулу добу госпіталізовано – 1102 особи, летальних випадків – 69, одужало – 1738 осіб.