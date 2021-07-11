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    За добу в Україні виявили 290 нових хворих на коронавірус

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    За добу від коронавірусу померло 5 людей - За добу в Україні виявили 290 нових хворих на коронавірус
    За добу від коронавірусу померло 5 людей
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

    За минулу добу, 10 липня, в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 23, медпрацівників – 7. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 374 особи;
    • летальних випадків – 5;
    • одужало – 374 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 12885 осіб,
    • методом ІФА – 3296 осіб,
    • експрес-тестами – 9175 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2241043 особи;
    • одужало – 2177293 особи;
    • летальних випадків – 52597;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11033147.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 33.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 364 особи, летальних випадків – 20, одужало – 809 осіб.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    За добу в Україні виявили 290 нових хворих на коронавірус