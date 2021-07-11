За добу в Україні виявили 290 нових хворих на коронавірус
Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
За минулу добу, 10 липня, в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 23, медпрацівників – 7. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 374 особи;
- летальних випадків – 5;
- одужало – 374 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 12885 осіб,
- методом ІФА – 3296 осіб,
- експрес-тестами – 9175 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2241043 особи;
- одужало – 2177293 особи;
- летальних випадків – 52597;
- проведено ПЛР-тестувань – 11033147.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 33.
Також за минулу добу госпіталізовано – 364 особи, летальних випадків – 20, одужало – 809 осіб.