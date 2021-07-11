За добу в Україні виявили 290 нових хворих на коронавірус

За добу від коронавірусу померло 5 людей

Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

За минулу добу, 10 липня, в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 23, медпрацівників – 7. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 374 особи;

летальних випадків – 5;

одужало – 374 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 12885 осіб,

методом ІФА – 3296 осіб,

експрес-тестами – 9175 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2241043 особи;

одужало – 2177293 особи;

летальних випадків – 52597;

проведено ПЛР-тестувань – 11033147.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 33.

Також за минулу добу госпіталізовано – 364 особи, летальних випадків – 20, одужало – 809 осіб.