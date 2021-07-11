Кашель та задишка: скільки часу зберігаються симптоми коронавірусу

А ще у тих, хто перехворів, зростає ризик серцево-судинних хвороб

Кожен десятий із тих, хто перехворів коронавірусом, відчуває симптоми хвороби протягом пів року.

Про це свідчать дослідження Національного центру інфекційних захворювань Сінгапуру, передає The Strait Times.

Найчастіше тривалими сиптомами залишаються кашель і задишка. Рідше спостерігалися втома, запаморочення і безсоння.

У людей, які перехворіли коронавірусом, підвищується ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Доктор і консультант NCID Барнабі Янг, який брав участь в дослідженні, зазначав, що, хоча коронавірус найчастіше вражає легені, він завдає організму набагато більшої шкоди. Зокрема, страждають серце і стінки дрібних кровоносних судин, що може привести до блокування кровопостачання.

Дослідження почалося в січні 2020 року. Однак які саме механізми впливають на тривале збереження симптомів після одужання, наразі невідомо.

Нагадаємо, наразі в Україні зробили понад 3 млн щеплень від коронавірусу.

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