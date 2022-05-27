У Маріуполі виявлено черговий могильник на території колишнього заводу

Тіла загиблих запакували в пластикові мішки та вивезли для поховання в братську могилу в с.Старий Крим

Там знайдено близько 70 тіл українців

У Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» виявили черговий могильник . Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«В ході розбору завалів МСЧ Росії по вул. Куїнджі, на території колишнього заводу «Октябрь» знайдено близько 70 тіл загиблих. Причина та сама – людей заперло уламками будівлі після обстрілу», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначає, що тіла загиблих запакували в пластикові мішки та вивезли для поховання в братську могилу в с.Старий Крим.

«Ідентифікації не проводилось, та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл. Скількі таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні? Лють. Просто Лють», – додав радник мера.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Ступінь розкладання тіл дуже високий.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Як відомо, після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Український журналіст Борис Яковенко, виклав відео, де показав вулиці міста, обпалені дерева та зруйновані будинки.

Нагадаємо, росіяни встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.