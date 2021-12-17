Землю накриє потужна триденна магнітна буря: як захиститися від її впливу

Ця буря буде затяжна і її вплив почне відчуватися в четвер, 16 грудня

Сильна магнітна буря очікується в п'ятницю, 17 грудня. Ця буря досягне п’ятого рівня G1. А це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути багато людей на планеті.

Ця буря буде затяжна і її вплив почне відчуватися в четвер, 16 грудня. А на спад вона піде тільки в неділю, 19 грудня.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

Які симптоми викликає магнітна буря:

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур:

Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.

Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.

Пити трав’яні чаї та багато води.

Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.

Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.

Уникати конфліктів, стресових ситуацій.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.

Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

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