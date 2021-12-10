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    До Землі наближається «потенційно небезпечний» астероїд

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    Астероїд 4660 Nereus відкрили у 1982 році - До Землі наближається «потенційно небезпечний» астероїд
    Астероїд 4660 Nereus відкрили у 1982 році
    фото nasa.gov

    Астероїд максимально зблизиться із Землею на відстань 7,4 млн км 11 грудня

    Повз Землю 11 грудня пролетить великий астероїд 4660 Nereus (1982 DB). Швидкість 150-метрового небесного тіла перевищує 23,6 тис. км/год. Про це розповіли у Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США.

    За даними NASA, статус астероїду «потенційно небезпечний». Відстань від нього до планети Земля дорівнюватиме близько 3,9 мільйона кілометрів. Швидкість його руху дорівнює 6 578 км за секунду.

    Астероїд максимально зблизиться із Землею на відстань 7,4 млн км 11 грудня. Фахівці NASA запевняють, що це достатня відстань, щоб земляни відчували себе в безпеці.

    Зазначається, що астероїд 4660 Nereus відкрили у 1982 році. Він складається із цінної руди: нікелю, кобальту та заліза. Вартість такого зразка перевищила б 4,7 мільярда доларів.

    Нагадаємо, над російським курортним містом Сочі в небі пролетів і вибухнув великий метеорит.

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    Теги: земля космос NASA астероїд
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    До Землі наближається «потенційно небезпечний» астероїд