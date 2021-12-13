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    Цього тижня Землі накриють кілька магнітних бур поспіль: коли треба берегтися

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    У середині грудня Землі досягнуть кілька викидів сонячної енергії - Цього тижня Землі накриють кілька магнітних бур поспіль: коли треба берегтися
    У середині грудня Землі досягнуть кілька викидів сонячної енергії
    фото з відкритих джерел

    Період буде складним для метеочутливих людей

    Магнітні бурі в найближчий тиждень можуть сильно погіршити здоров'я жителів планети. Очікується поспіль кілька серйозних ударів середньої та сильної інтенсивності. Про це пише «РБК-Україна».

    Магнітні бурі виникають в результаті взаємодії збурених потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі.

    Геомагнітні коливання можуть сильно впливати на самопочуття людини, а сильні бурі навіть порушувати роботу електричних приладів.

    Коли очікуються магнітні бурі

    Перша магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вже сьогодні, в понеділок, 13 грудня. Рівень цієї бурі буде невисоким, а значить, погіршення самопочуття буде незначним.

    Сильна магнітна буря очікується в п'ятницю, 17 грудня. Ця буря досягне п’ятого рівня G1. А це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути багато людей на планеті.

    Ця буря буде затяжна і її вплив почне відчуватися в четвер, 16 грудня. А на спад вона піде тільки в неділю, 19 грудня.

    Кому слід бути обережними

    Магнітні бурі насамперед діють на людей з метеозалежністю, хронічними захворюваннями та на людей похилого віку.

    При сильних магнітних коливаннях погіршення здоров'я може бути й в абсолютно здорових людей.

    Як допомогти організму в дні магнітних бур

    У такі дні потрібно обов'язково повноцінно відпочивати вночі – не менше 7-8 годин. Вранці можна прийняти контрастний душ і зробити фізичну зарядку.

    Емоційні та фізичні навантаження краще скоротити. Від далеких поїздок варто відмовитися.

    У раціоні потрібно уникати гострої, жирної, солоної їжі. Від алкоголю варто відмовитися. Каву бажано замінити трав'яними чаями та пити більше рідини.

    У такі дні потрібно контролювати свої емоції, не спускати гнів на близьких, уникати стресів, не вплутуватися в конфлікти та суперечки.

    Людям з хронічними захворюваннями та літнім людям потрібно більше відпочивати, не перенапружуватися і тримати під руками необхідні ліки.

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    Теги: здоров'я космос ліки
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    Цього тижня Землі накриють кілька магнітних бур поспіль: коли треба берегтися