Цього тижня Землі накриють кілька магнітних бур поспіль: коли треба берегтися

У середині грудня Землі досягнуть кілька викидів сонячної енергії

Період буде складним для метеочутливих людей

Магнітні бурі в найближчий тиждень можуть сильно погіршити здоров'я жителів планети. Очікується поспіль кілька серйозних ударів середньої та сильної інтенсивності. Про це пише «РБК-Україна».

Магнітні бурі виникають в результаті взаємодії збурених потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі.

Геомагнітні коливання можуть сильно впливати на самопочуття людини, а сильні бурі навіть порушувати роботу електричних приладів.

Коли очікуються магнітні бурі

Перша магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вже сьогодні, в понеділок, 13 грудня. Рівень цієї бурі буде невисоким, а значить, погіршення самопочуття буде незначним.

Сильна магнітна буря очікується в п'ятницю, 17 грудня. Ця буря досягне п’ятого рівня G1. А це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути багато людей на планеті.

Ця буря буде затяжна і її вплив почне відчуватися в четвер, 16 грудня. А на спад вона піде тільки в неділю, 19 грудня.

Кому слід бути обережними

Магнітні бурі насамперед діють на людей з метеозалежністю, хронічними захворюваннями та на людей похилого віку.

При сильних магнітних коливаннях погіршення здоров'я може бути й в абсолютно здорових людей.

Як допомогти організму в дні магнітних бур

У такі дні потрібно обов'язково повноцінно відпочивати вночі – не менше 7-8 годин. Вранці можна прийняти контрастний душ і зробити фізичну зарядку.

Емоційні та фізичні навантаження краще скоротити. Від далеких поїздок варто відмовитися.

У раціоні потрібно уникати гострої, жирної, солоної їжі. Від алкоголю варто відмовитися. Каву бажано замінити трав'яними чаями та пити більше рідини.

У такі дні потрібно контролювати свої емоції, не спускати гнів на близьких, уникати стресів, не вплутуватися в конфлікти та суперечки.

Людям з хронічними захворюваннями та літнім людям потрібно більше відпочивати, не перенапружуватися і тримати під руками необхідні ліки.