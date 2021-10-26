  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Журналіст показав моторошні фото з сovid-лікарні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лікарі передали послання, як діяти тим, хто не хоче потрапити в лікарню - Журналіст показав моторошні фото з сovid-лікарні
    Лікарі передали послання, як діяти тим, хто не хоче потрапити в лікарню
    Фото: Станіслав Козлюк

    На все інфекційне відділення – жодного вакцинованого

    Журналіст Станіслав Козлюк провів день у лікарні, де надають допомогу хворим на коронавірус. Про це він повідомив у своєму Facebook.

    «Провів день в інфекційному відділенні однієї з київських лікарень…Хвороба стала агресивнішою й сильно помолодшала, в попередній тиждень в інтенсивній терапії лежали люди 30-40 років, без хронічних хвороб і патологій... На все інфекційне відділення – жодного вакцинованого (навіть однією дозою) пацієнта. Covid-19 досі важкопрогнозована хвороба, на 7-10 дні стан хворого може раптово погіршитися. І от уже людина, яка кілька днів тому ходила, вже їде в інтенсивну терапію і лікарі витягають її з того світу. Лікарі не боги, але роблять все можливе і залежне, аби врятувати кожного (бачив на власні очі). Місця в лікарнях майже закінчилися, якщо хворих ставатиме більше – доведеться частину тих, хто нині госпіталізований, виписувати додому. Будуть дивитися на загальний стан здоров'я», – написав він.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Фото: Станіслав Козлюк
    Фото: Станіслав Козлюк
    Фото: Станіслав Козлюк

    Журналіст наголошує: «Інфекційка, особливо інтенсивна терапія, останнє місце, в якому ви хотіли б опинитися».

    Читайте також:
    Теги: лікар журналіст коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Журналіст показав моторошні фото з сovid-лікарні