Журналіст показав моторошні фото з сovid-лікарні

Лікарі передали послання, як діяти тим, хто не хоче потрапити в лікарню

На все інфекційне відділення – жодного вакцинованого

Журналіст Станіслав Козлюк провів день у лікарні, де надають допомогу хворим на коронавірус. Про це він повідомив у своєму Facebook.

«Провів день в інфекційному відділенні однієї з київських лікарень…Хвороба стала агресивнішою й сильно помолодшала, в попередній тиждень в інтенсивній терапії лежали люди 30-40 років, без хронічних хвороб і патологій... На все інфекційне відділення – жодного вакцинованого (навіть однією дозою) пацієнта. Covid-19 досі важкопрогнозована хвороба, на 7-10 дні стан хворого може раптово погіршитися. І от уже людина, яка кілька днів тому ходила, вже їде в інтенсивну терапію і лікарі витягають її з того світу. Лікарі не боги, але роблять все можливе і залежне, аби врятувати кожного (бачив на власні очі). Місця в лікарнях майже закінчилися, якщо хворих ставатиме більше – доведеться частину тих, хто нині госпіталізований, виписувати додому. Будуть дивитися на загальний стан здоров'я», – написав він.

Журналіст наголошує: «Інфекційка, особливо інтенсивна терапія, останнє місце, в якому ви хотіли б опинитися».

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